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Аленичев о продолжении карьеры тренера: «Готов к работе. Были предложения, которые не особо устраивают. Я все-таки человек амбициозный»

Аленичев о продолжении карьеры тренера: «Готов к работе. Были предложения, которые не особо устраивают. Я все-таки человек амбициозный»

«Готов, открыт к предложениям [о работе]. Да, были предложения, но я не хотел бы о них говорить конкретно.

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