Особая экономическая зона «Технополис Москва» впервые заняла вершину X Национального рейтинга. Максим Ликсутов отметил, что благодаря усилиям города инвестиции составили 900 млрд рублей, и более 250 компаний производят востребованную продукцию.
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