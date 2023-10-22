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Украинцы жгут Тору в надежде получить деньги

Украинцы жгут Тору в надежде получить деньги

В соцсетях агрессивно настроенные украинцы призывают сжигать священную для евреев Тору. Так они якобы выражают свой протест, направленный на то, чтобы помощь поставляли только Украине.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что хохлы славяне, это ошибочное утверждение ученых. Два братских народа хохлы и евреи у них все идентично, они оба страдающих народа, без родины, рода и племени, обреченные на вечные на вечные покаяния за грехи своих предков... Расселяются по всему миру как саранча, да и повадки у них одинаковые. А вот кто из них хитрозадый это уже сказано, что когда хохол родился жиды и те заплакали... Проведите сравнение и увидите что для них фашизм, бандеровщина это идеология, методы уничтожения и геноцида мирного населения и детей идентичны, создание резерваций, коррупция и воровство и т.д. Так что тут наука ошибалась и не надо приписывать их к Русским и славянам... Так перекати поле...
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13 час.
Россиянин
Сжигать уже устарело. Покакайте на камеру. Слабо?)
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10 час.

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