Украинцы жгут Тору в надежде получить деньги

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что хохлы славяне, это ошибочное утверждение ученых. Два братских народа хохлы и евреи у них все идентично, они оба страдающих народа, без родины, рода и племени, обреченные на вечные на вечные покаяния за грехи своих предков... Расселяются по всему миру как саранча, да и повадки у них одинаковые. А вот кто из них хитрозадый это уже сказано, что когда хохол родился жиды и те заплакали... Проведите сравнение и увидите что для них фашизм, бандеровщина это идеология, методы уничтожения и геноцида мирного населения и детей идентичны, создание резерваций, коррупция и воровство и т.д. Так что тут наука ошибалась и не надо приписывать их к Русским и славянам... Так перекати поле...