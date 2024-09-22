Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Помните, что случилось, когда представители Г7 приняли какой-то там потолок в 60 долларов за баррель на транспортировку российской нефти по морю? Наш Светлейший их полностью поддержал (!!!) и издал Указ, по которому никто не имеет право продавать чёрное золото по условиям этого потолка! Не хотите наших продаж? Их не будет! Ох, как заёрзали американцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии