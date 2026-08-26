Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

81-летний кумир советских женщин Полад Бюльбюль оглы женился на 48-летней танцовщице — разница в возрасте не смутила влюбленных

81-летний кумир советских женщин Полад Бюльбюль оглы женился на 48-летней танцовщице — разница в возрасте не смутила влюбленных

81-летний Полад Бюльбюль оглы женился на 48-летней артистке Народный артист Азербайджана и бывший посол в России Полад Бюльбюль оглы в возрасте 81 года вступил в брак с 48-летней заслуженной артисткой Этери Джафаровой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии