День победы в Сталинградской битве отмечается в России

Двести дней и ночей, которые переломили ход войны. Сегодня важная дата в истории нашей страны: 2 февраля 1943-го советские войска одержали победу в Сталинградской битве — самой кровопролитной в истории человечества.
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