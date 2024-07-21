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  • Раиса Мелькумова
    А, что ГД болеет за американцев, лучше бы думала о своём народе и принимала законы нужные и правильные!В Госдуме оценили...
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Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб главы США Джо Байдена официально переименован в «Харрис в президенты». Об этом 21 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо штаба, направленное в Федеральную избирательную комиссию.

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