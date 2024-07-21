Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб главы США Джо Байдена официально переименован в «Харрис в президенты». Об этом 21 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо штаба, направленное в Федеральную избирательную комиссию.
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