Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области

Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить ему о о ходе расследования уголовного дела по факту причинения ребенку смерти по неосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии