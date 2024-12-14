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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джастин Шульц завершил карьеру в 34 года – по личным причинам. Двукратный обладатель Кубка Стэнли провел 8 матчей за «Лугано» в этом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в октябре перешел в швейцарский «Лугано».  Защитник провел за команду 8 матчей в чемпионате страны и набрал 6 (0+6) очков.

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