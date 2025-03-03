«Пожалуйста, договаривайтесь с Россией!»

На днях в стенах Европарламента случилась сенсация. Выступая в его стенах на конференции «Геополитика мира», знаменитый американский профессор Джеффри Сакс произнёс речь, которая буквально ввергла собравшихся там депутатов и журналистов в ступор.
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