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Участники парада к 80-летию Победы поделились - каково было участвовать в грандиозном шествии.

Участники парада к 80-летию Победы поделились - каково было участвовать в грандиозном шествии.

Представляем участников военного парада, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войнеТоржество этого года отличалось не только масштабами, но и новинками - парад состоял из исторической и современной частей, а по проспекту Машерова прошли около 5 тысяч военнослужащих и проехали 275 образцов гусеничной и колесной техн .

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