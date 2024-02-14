В Азербайджане назвали заявления ЕС об экспансионизме страны беспочвенными

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков отверг заявления о том, что у его страны есть какие-либо планы насчет территории Армении и недавнюю ситуацию с Нагорным Карабахом можно рассматривать только как подтверждение суверенитета Азербайджана.
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