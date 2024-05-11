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Русская весна

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Запад может «ликвидировать» Зеленского, — Пушилин

Запад может «ликвидировать» Зеленского, — Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может «ликвидировать» Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но не исключён и военный переворот на Украине.

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