Запад может «ликвидировать» Зеленского, — Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может «ликвидировать» Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но не исключён и военный переворот на Украине.
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