Конгресс США 14 сентября рассмотрит законопроект о санкциях против РФ

Рабочее заседание, на котором начнется рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, состоится 14 сентября, объявил процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США, 11 сентября сообщила пресс-служба Конгресса.
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