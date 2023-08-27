На «Ленфильме» выразили соболезнования близким режиссера Глеба Панфилова

Соболезнование родным и близким режиссера театра и кино, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР Глеба Панфилова, умершего в возрасте 89 лет, выразили на киностудии «Ленфильм» 26 августа, сообщает пресс-служба киностудии.