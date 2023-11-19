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Лука Дончич: «Яннис просто уничтожал нас в «краске». Не знаю, сколько очков он набрал, но очень много»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на пресс-конференции назвал причину гостевого поражения от «Милуоки» (125:132).

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