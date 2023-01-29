Вечер памяти Владимира Высоцкого «Мне есть, что спеть…» в бутик-отеле «Северный цветок»

В этом году Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Легендарный бард прожил короткую жизнь, но успел поделиться творческим огнём, который по сей день согревает, вдохновляет, заставляет искать правду и задумываться о вечном и важном.
В этом году Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Легендарный бард прожил короткую жизнь, но успел поделиться творческим огнём, который по сей день согревает, вдохновляет, заставляет искать правду и задумываться о вечном и важном.
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