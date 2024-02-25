В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной

Илона Маска и его компанию SpaceX обвинили в нарушении обязательств перед правительством США. Председатель спецкомитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с Китаем условий контракта со стороны компании, которая якобы не обеспечивает доступ к широкополосному интернету на Тайване.
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