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В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной

В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной

Илона Маска и его компанию SpaceX обвинили в нарушении обязательств перед правительством США. Председатель спецкомитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с Китаем условий контракта со стороны компании, которая якобы не обеспечивает доступ к широкополосному интернету на Тайване.

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