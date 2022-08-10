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У пана Zеленского снова неприятности

У пана Zеленского снова неприятности

У Зеленского неприятности, сначала Amnesty International, теперь немецкие мейнстримные СМИ публикуют доказательства огромной коррупции и его непосредственной причастности.

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