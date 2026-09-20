Фермеры со всего края привезут свою продукцию в Краснодар на «Кубанскую ярмарку»С 24 по 27 сентября в Краснодаре пройдет «Кубанская ярмарка».
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