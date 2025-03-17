ВС РФ штурмуют Олешню и Горналь, готовясь широким фронтом войти в Сумскую область Российские войска продолжают операцию по ликвидации последних очагов сопротивления группировки ВСУ в Курской области.
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ВС РФ штурмуют Олешню и Горналь, готовясь широким фронтом войти в Сумскую область Российские войска продолжают операцию по ликвидации последних очагов сопротивления группировки ВСУ в Курской области.
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