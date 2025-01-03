Снова окунулась в жизнь лагеря и работу с детьми!

И даже встретила новый год в новом месте! Каждый лагерь интересен по-своему, но везде увлекательно и запоминается навсегда! Каждая поездка – это найти контакт с каждым ребёнком: чтобы могли спросить все, что хочется, чтобы друг с другом хорошо ладили.
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