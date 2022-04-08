Панарин пошутил над Шестеркиным: «Еще бы забивать умел, а так ему цена – 1,5 миллиона пока»

Артемий Панарин пошутил по поводу суммы контракта Игоря Шестеркина.  Сегодня «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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