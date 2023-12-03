Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Открытом шоссе в Москве тушат пожар на площади 2 тыс. «квадратов»

На Открытом шоссе в Москве тушат пожар на площади 2 тыс. «квадратов»

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на Открытом шоссе на востоке Москвы. Там загорелось производственно-складское здание Московского завода специализированных автомобилей на площади две тысячи квадратных метров.

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