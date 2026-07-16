Допустит ли ЦИК «Яблоко» к выборам в Госдуму: пацифизм в воюющей стране смотрится двусмысленно

АС Анатолий Страшко Да, коммунизм это утопическая система организации государства. Но ведь утопия особого рода. Подобна религии. И способна вести людей к вполне нормальной жизни . Ограждая его от всего противоречивого роду человеческому. Например, мужеложество, лесбиянство - ведь это противоречие существованию рода людей. Но как прикрывают это гейство радетели "свободы". Даже не заикаясь о том, что свободу никто лучше не определил для человека в социуме, как "осознанную необходимость". "Яблоко" с его главнюками Явлинским, Рыбаковым сейчас лично для меня сборище таких людей. Подтверждение - как ни странно для кого-то , и остров Эпштейна, и Милявская ползающая в подвалах в одежде свиньи, и великолепный Познер с улыбкой-ухмылкой, и Ходорковский с Гарриком - шашистом, и ......не буду дальше. Разве не так? Голосуя за КПРФ мы голосуем против "свободы" в понимании нынешних яблочников- носителей веры иудеев. Да и по ЕР тоже наносим ощутимый, нужный, назревший, щелчок по носу. И ЛДПР становится типа "стоп сигнала" для зайца. Я о нужности её. Мало того ЛДПР и "Яблоко" это сообщающиеся замаскированно сосуды. И если там есть противоречия меж ними , так это только противоречия между главнюками. Не более.

Надежда Эту партию организовал уроженец Львова Грыцько Явлинский. И многие годы он пытался просочиться в правительство со своей программой "500 дней", обещая народу за этот срок каждому по мешку Щастья!) Но все его потуги ничем не увенчались, он потерпел со своей партией сокрушительное поражение. И как только Грыня не извращался и не пытался пробраться во власть у него ничего не вышло. В 1996 году он даже претендовал на должность президента РФ, но и тут случился облом! Самым возмутительным для народа стало его высказывание «Я выиграю выборы у Путина и верну Крым»!( И после 2022 года он свинтил из России в Лондон. Но его партия не распалась, а подхватила знамя лицемерного "пацифизма" и неприятия борьбы страны за свою независимость. Рыбаков такая же нудная и невнятная сущность, проталкивающая все те же прозападные идеи своего теперь уже лондонского босса. Я лично считаю, что нечего им делать в ГД, они там уже были и ничего нужного стране не дали!(