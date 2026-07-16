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Допустит ли ЦИК «Яблоко» к выборам в Госдуму: пацифизм в воюющей стране смотрится двусмысленно

Допустит ли ЦИК «Яблоко» к выборам в Госдуму: пацифизм в воюющей стране смотрится двусмысленно

Эксперты: «Яблоко» могут не допустить к участию в выборах в ГД-2026 Теоретические основания не допускать «Яблоко» есть, но партия может стать «громоотводом» на парламентских выборах.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Да, коммунизм это утопическая система организации государства. Но ведь утопия особого рода. Подобна религии. И способна вести людей к вполне нормальной жизни . Ограждая его от всего противоречивого роду человеческому. Например, мужеложество, лесбиянство - ведь это противоречие существованию рода людей. Но как прикрывают это гейство радетели &quot;свободы&quot;. Даже не заикаясь о том, что свободу никто лучше не определил для человека в социуме,  как &quot;осознанную необходимость&quot;. &quot;Яблоко&quot; с его главнюками Явлинским, Рыбаковым сейчас лично для меня сборище таких людей. Подтверждение -  как ни странно для кого-то , и остров Эпштейна, и Милявская ползающая в подвалах в одежде свиньи, и великолепный Познер с улыбкой-ухмылкой, и Ходорковский с Гарриком - шашистом, и ......не буду дальше.  Разве не так?  Голосуя за КПРФ мы голосуем против &quot;свободы&quot; в понимании нынешних яблочников- носителей веры иудеев. Да и по ЕР тоже наносим ощутимый, нужный, назревший, щелчок по носу. И ЛДПР становится типа &quot;стоп сигнала&quot; для зайца. Я о нужности её. Мало того ЛДПР и &quot;Яблоко&quot; это сообщающиеся замаскированно  сосуды. И если там есть противоречия меж ними , так это только противоречия между главнюками. Не более.
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4 н.
Надежда
Эту партию организовал уроженец Львова Грыцько Явлинский. И многие годы он пытался просочиться в правительство со своей программой &quot;500 дней&quot;, обещая народу за этот срок каждому по мешку Щастья!) Но все его потуги ничем не увенчались, он потерпел со своей партией сокрушительное поражение. И как только Грыня не извращался и не пытался пробраться во власть у него ничего не вышло. В 1996 году он даже претендовал на должность президента РФ, но и тут случился облом! Самым возмутительным для народа стало его высказывание «Я выиграю выборы у Путина и верну Крым»!( И  после 2022 года он свинтил из России в Лондон. Но его партия не распалась, а подхватила знамя лицемерного &quot;пацифизма&quot; и неприятия борьбы страны за свою независимость. Рыбаков такая же нудная и невнятная сущность, проталкивающая все те же прозападные идеи своего теперь уже лондонского босса. Я лично считаю, что нечего им делать в ГД, они там уже были и ничего нужного стране не дали!(
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4 н.
Игорь Кузнецов
Формально требования соблюдены, внесены исправления и препятствовать в участии в выборах - просто дать возможность обвинять власти в &quot;использовании административного ресурса&quot;. Другое дело показать как за позицию партии &quot;Яблоко&quot; проголосует избиратели. Наберёт более 5%, это одно, но если не наберёт (что вероятнее всего), тогда станет понятно - проиграли не потому, что партию &quot;сняли с выборов&quot;, а потому что такую позицию &quot;ложного пацифизма&quot; мало кто поддерживает в России. Мир ценой рабства при &quot;гигемоне&quot; и с ложной философией &quot;Свободы&quot; большинству наших граждан не нужен.
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4 н.