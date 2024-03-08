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В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

Решение президента РФ Владимира Путина помиловать 52 осуждённые россиянки связано с обсуждавшейся на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) темой амнистии ряда категорий женщин.

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