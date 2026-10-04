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Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября

Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября

Канцлер Германии Фридрих Мерц с необъявленным визитом прибыл в Киев и пообещал киевскому режиму 1,35 миллиарда евро из национального бюджета.

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