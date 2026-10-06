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Обратно втрое дольше: возвращение Crew Dragon с космонавтом Федяевым с МКС займет чуть больше суток

Обратно втрое дольше: возвращение Crew Dragon с космонавтом Федяевым с МКС займет чуть больше суток

Crew Dragon отстыкуется от станции 7 октября Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12, включая космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, должен покинуть Международную космическую станцию 7 октября.

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