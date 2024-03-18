За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак

Московская система ДЭГ за дни голосования на выборах президента России отразила свыше 4,6 млн кибератак, в том числе из-за границы, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.
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