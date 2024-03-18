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За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак

За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак

Московская система ДЭГ за дни голосования на выборах президента России отразила свыше 4,6 млн кибератак, в том числе из-за границы, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

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