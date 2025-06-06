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Парковка по цене квартиры, или сколько нужно отдать, чтоб парковать машину во Владивостоке

Парковка по цене квартиры, или сколько нужно отдать, чтоб парковать машину во Владивостоке

Сколько стоит парковка личного авто во Владивостоке? На ночь рядом с домом? Что? Девять с половиной миллионов рублей?! Рынок недвижимости Владивостока демонстрирует нам удивительные тенденции ценообразования на, казалось бы, второстепенные, но крайне востребованные объекты – парковочные места.

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