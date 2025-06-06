Парковка по цене квартиры, или сколько нужно отдать, чтоб парковать машину во Владивостоке

Сколько стоит парковка личного авто во Владивостоке? На ночь рядом с домом? Что? Девять с половиной миллионов рублей?! Рынок недвижимости Владивостока демонстрирует нам удивительные тенденции ценообразования на, казалось бы, второстепенные, но крайне востребованные объекты – парковочные места.