Сотрудникам Смоленской АЭС избрали меру пресечения

Заседание, на котором судья рассмотрел ходатайства следователя, состоялось в Смоленске Ленинский районный суд Смоленска избрал меру пресечения высокопоставленным работникам действующей в регионе атомной электростанции, которых по подозрению в превышении должностных полномочий задержала ФСБ.