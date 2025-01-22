Сотрудникам Смоленской АЭС избрали меру пресечения

Заседание, на котором судья рассмотрел ходатайства следователя, состоялось в Смоленске Ленинский районный суд Смоленска избрал меру пресечения высокопоставленным работникам действующей в регионе атомной электростанции, которых по подозрению в превышении должностных полномочий задержала ФСБ.
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