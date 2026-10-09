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В Черногории арестована команда канала «Рыбарь». Что она делала в стране НАТО?

В Черногории арестована команда канала «Рыбарь». Что она делала в стране НАТО?

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с женой и тремя членами команды задержали в Черногории.

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