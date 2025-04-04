"Все равно мы обречены, и от города останутся руины": Артамонов передал послание русским от жителей Одессы

С голыми руками не повоюешь, не надо осуждать жителей Одессы. Вспомните как горел дворец профсоюзов с живыми людьми, это не единственный случай уничтожения несогласных с властями. Там быстро находят таких, и вырезают. Надо освобождать... Иначе, это будет ставка фашистов, которые загонят население в подвалы, а сами будут жить в их домах. Плюс порт, через который будут ввозить наёмников и вооружение.

Александр Пономарев

Для освобождения Одессы нужно высадить десант в Бессарабии и выйти на Приднестровье. Одесса окажется в неудобном положении, когда артиллерия с Бессарабии может, выкатившись к Днестру, бить по военным объектам, а потом откатываться к границе с Румынией. Но нам нужно молчаливое согласие Румынии. Потому ждем итоги выборов и копим силы. Нужно все четко просчитать. Уничтожить ПВО, отбить аэродромы, быстро завезти свое ПВО, РЭБы и установки залпового огня. Нужно закрепиться за пару дней и занять круговую оборону. Если это удастся, у нас появится нависающий над Одессой плацдарм с запада и возможный плацдарм с востока, хотя форсирование Днепра задача чертовски сложная.