ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Все кишит наемниками, люди устали от бесконечных бомбежек по инфраструктуре порта, которую "бомбить не жалко".
"Все равно мы обречены, и от города останутся руины": Артамонов передал послание русским от жителей Одессы
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
С голыми руками не повоюешь, не надо осуждать жителей Одессы. Вспомните как горел дворец профсоюзов с живыми людьми, это не единственный случай уничтожения несогласных с властями. Там быстро находят таких, и вырезают. Надо освобождать... Иначе, это будет ставка фашистов, которые загонят население в подвалы, а сами будут жить в их домах. Плюс порт, через который будут ввозить наёмников и вооружение.
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4 час.
Александр Пономарев
Для освобождения Одессы нужно высадить десант в Бессарабии и выйти на Приднестровье. Одесса окажется в неудобном положении, когда артиллерия с Бессарабии может, выкатившись к Днестру, бить по военным объектам, а потом откатываться к границе с Румынией. Но нам нужно молчаливое согласие Румынии. Потому ждем итоги выборов и копим силы. Нужно все четко просчитать. Уничтожить ПВО, отбить аэродромы, быстро завезти свое ПВО, РЭБы и установки залпового огня. Нужно закрепиться за пару дней и занять круговую оборону. Если это удастся, у нас появится нависающий над Одессой плацдарм с запада и возможный плацдарм с востока, хотя форсирование Днепра задача чертовски сложная.
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3 час.
Аркадий Цыганов
Котовского надо на голову врага.
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1 час.
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