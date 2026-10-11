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В Рунете зафиксировали масштабный сбой в работе мобильных приложений

В Рунете зафиксировали масштабный сбой в работе мобильных приложений

В российском интернет-сегменте произошел серьезный сбой. Это следует из данных сервиса «Сбой.РФ».Так, россияне жалуются на работу мобильных приложений «Додо-пицца», «Вкусно и точка», «М.

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