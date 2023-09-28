Есть ли плюсы от употребления алкоголя. Даже в малых дозах он приносит вред

Так утверждают врачи-наркологи. Миф о том, что спиртные напитки обладают некоторыми защитными свойствами против ишемической болезни сердца при умеренном употреблении, развенчивает врач-терапевт Центра здоровья СОКБ Наталья Скурыдина.
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