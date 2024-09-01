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Не стоит надеяться на то что Запад бросит украину на произвол судьбы

Не стоит надеяться на то что Запад бросит украину на произвол судьбы

Виктор Анисимов Не раз уже встречался с мнением маститых военных экспертов и аналитиков о том что военная и финансовая помощь стран Запада украине начинает иссякать, и в скором времени вообще прекратится.

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