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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Расследование: сотни собак были убиты британской полицией

Несмотря на приписываемую жителям Великобритании особую любовь к домашним животным, сотни объявленных «опасными» собак убиты после того, как их схватила полиция, но есть основания предполагать, что многих животных «усыпляют без необходимости».

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