Расследование: сотни собак были убиты британской полицией

Несмотря на приписываемую жителям Великобритании особую любовь к домашним животным, сотни объявленных «опасными» собак убиты после того, как их схватила полиция, но есть основания предполагать, что многих животных «усыпляют без необходимости».
Несмотря на приписываемую жителям Великобритании особую любовь к домашним животным, сотни объявленных «опасными» собак убиты после того, как их схватила полиция, но есть основания предполагать, что многих животных «усыпляют без необходимости».
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