МАГАТЭ окажет техподдержку Киеву при покупке у Болгарии российских реакторов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет техническую помощь Украине в ее намерениях закупить у Болгарии два реактора и другое оборудование, произведенное в России, для проекта болгарской АЭС "Белене".
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