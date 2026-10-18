Певица Елена Jaya выпустила клип на новую песню «Одна земля», посвященную Бурятии. Композиция создана в сотрудничестве с бурятской артисткой Aryun-Goa (Арюна Гадьянова — Прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Загадочная волна:...
- У нас украли врем...
- ZS Лондон даст деньг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым