Подбитый российский танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ

Российский танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ и помог наступающим бойцам Российский танк, выполнявший боевую задачу в зоне СВО, экипаж успешно эвакуировался, но машина продолжила наступление на позиции украинских военных самостоятельно.