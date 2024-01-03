Уже начхать на права человека...

Новости украинской "демократии".«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк.
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