Делать или нет, или Твои самые противоречивые отношения — отношения с минетом — Девушка, сделайте мне минет или чайку принесите… цитата из фильма «Достучаться до небес» (Knockin` On Heaven`s Door) Помнишь ли ты свой первый минет? Вот перед тобой обнаженный парень (хотя бы ниже пояса) и его половой ….