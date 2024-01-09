Лазерный пристрел: перспективные ЗРК получат новые системы защиты

Войска противовоздушной обороны получат ослепляющую и подавляющую защиту. Минобороны России утвердило технические требования к системам ПВО нового поколения, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
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