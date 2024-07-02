В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности 8 июля выходным

Выходной день не снизит производительность труда Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днём в России, сообщает РИА Новости.