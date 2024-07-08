В России начали атаковать православные храмы

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Нужно поднимать документы прошлых заседаний Г Д и выявлять тех, кто выступал за ввоз мигрантов и кто за это голосовал и находить организаторов и выгодополучателей, которые создали весь этот кошмар для коренных граждан и которым плевать с высокой башни на все, кроме личной выгоды. Без этого ничего не получится даже если выдворим большую часть мигрантов. Так как те же силы опять найдут благовидные предлоги для ввоза и пропихнут новые законы, которые позволят творить то же самое. И обязательно ввести контрактную систему найма иностранной рабочей силы. После окончания контракта-домой. И никакого ввоза семей, родни и тд. С "новоиспеченными гражданами" так же необходимо серьезно разобраться вплоть до лишения гражданства и депортации в родные кишлаки