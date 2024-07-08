Автор: Дмитрий Горин Смысл произошедшей 18 июня антиправославной акции в бутовском храме Москвы стал, наконец, абсолютно понятен.
В России начали атаковать православные храмы
Комментарии
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y3s y3s
Нужно поднимать документы прошлых заседаний Г Д и выявлять тех, кто выступал за ввоз мигрантов и кто за это голосовал и находить организаторов и выгодополучателей, которые создали весь этот кошмар для коренных граждан и которым плевать с высокой башни на все, кроме личной выгоды. Без этого ничего не получится даже если выдворим большую часть мигрантов. Так как те же силы опять найдут благовидные предлоги для ввоза и пропихнут новые законы, которые позволят творить то же самое. И обязательно ввести контрактную систему найма иностранной рабочей силы. После окончания контракта-домой. И никакого ввоза семей, родни и тд. С "новоиспеченными гражданами" так же необходимо серьезно разобраться вплоть до лишения гражданства и депортации в родные кишлаки
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6 час.
Natalija Osminina
Естественно! Дружинники, милиция, все как в былые времена. Скоро возвратятся СВО-шники. И их в первую очередь буду привлекать в правоохранительные органы. Во-первых для пополнения МВД и замены окопавшейся там мрази, а в-вторых, чтобы трудоустроить тех, кто привык жить на адреналине. Эта проблема была всегда после каждой войны, даже священной Отечественной.
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6 час.
Natalija Osminina
Именно так!!! Выковырить все тварей, работающих на Мировые кланы, цель которых развалить и уничтожить Россию и русских. Выдворить лишних мигрантов (а таких будет 80%) и ввести новые законы - по аналогии законов хоть Белоруссии, хоть ОАЭ. И разобраться с "новоиспеченными гражданами", насколько законно получение ими гражданства РФ. Все Ваши предложения на 5+
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6 час.
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