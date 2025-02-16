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Отрывок из статьи Х. А. Хабекировой "Об отношении черкесов к детям и рождаемости"

Отрывок из статьи Х. А. Хабекировой "Об отношении черкесов к детям и рождаемости"

Отрывок из статьи Х. А. Хабекировой "Об отношении черкесов к детям и рождаемости": "Один ребенок в семье оценивался, как вообще отсутствие детей (ТIур зы, зыр уимыIэ пэлъытэ — Двое, что один, один — считай, совсем нет; Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ — Один сын, что один глаз).

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