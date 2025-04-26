Юрист рассказала, как сдать квартиру безопасно и не нарушая закон

Группа депутатов разработала и внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает введение штрафов до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма и без получения письменного согласия соседей.
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