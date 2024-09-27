В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе

По мнению депутата Кузнецова, это будет следованием старой русской традиции Мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами: это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов.
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