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Шейк, Маркл и другие звезды, которые экстремально похудели к этому лету

Шейк, Маркл и другие звезды, которые экстремально похудели к этому лету

Шейк, Маркл и другие звезды, которые экстремально похудели к этому летуПод каждым новом фото в соцсети турецкой актрисы Ханде Эрчел страсти в комментариях разгораются даже сильнее, чем в сериале «Постучись в мою дверь», где Ханде исполняет роль Эды.

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