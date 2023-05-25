Шейк, Маркл и другие звезды, которые экстремально похудели к этому лету

Шейк, Маркл и другие звезды, которые экстремально похудели к этому летуПод каждым новом фото в соцсети турецкой актрисы Ханде Эрчел страсти в комментариях разгораются даже сильнее, чем в сериале «Постучись в мою дверь», где Ханде исполняет роль Эды.