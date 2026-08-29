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AntennaDaily

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От кокосового латте до чёрной вишни: каким будет маникюр осени 2026

От кокосового латте до чёрной вишни: каким будет маникюр осени 2026

Если собрать августовские материалы Antenna Daily о красоте в один визуальный ряд, становится заметно: маникюр этой осенью меняется вместе с общим настроением моды.

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